VIDEO: Wagen belandt in Damse Vaart: 28-jarige Bruggeling overleden Mathias Mariën & Bart Boterman

09 maart 2019

09u06 84 Brugge Een 28-jarige Bruggeling is vrijdagnacht overleden na een ongeval met zijn wagen. De twintiger reed in de Damse Vaart aan de Dampoort. Slachtoffer Dieter Beausaert, vader van twee kinderen, stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dieter Beausaert (28) was onderweg naar huis. Het ongeval gebeurde op honderden meters van zijn woonplaats in Sint-Kruis. De man verloor de controle over het stuur, ramde enkele verkeersborden van de plaatselijke werken en ging met zijn wagen door de balustrade van de Damse Vaart.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en duikers van de brandweer konden het slachtoffer uiteindelijk uit zijn wagen halen. De man overleed even later echter aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Omdat het niet duidelijk was of er nog andere wagens bij het ongeval betrokken waren, werd de Damse Vaart afgezocht met een boot. Uiteindelijk bleek dat er gen andere auto's bij betrokken waren. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, blijft een raadsel. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

Dieter Beausaert was chef-kok van beroep en was hevige supporter van Club Brugge. De man laat een echtgenote en twee jonge kinderen na. De uitvaart vindt plaats op 15 maart om 10 uur in de aula van het crematorium Blauwe Toren in Brugge.