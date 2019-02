VIDEO. Voorpost voert actie voor en tijdens gemeenteraad Bart Huysentruyt & Jan Van Maele

26 februari 2019

19u40 0 Brugge Aan het stadhuis van Brugge is dinsdagavond actie gevoerd door Voorpost.

De volksnationalistische vereniging Voorpost hield de actie voor en tijdens de gemeenteraad in Brugge. De raadsleden hadden er zelf geen last van, maar werden wel op slogans als ‘Linkse ratten, rol uw matten’ getrakteerd. Eén van de actievoerders klom op het balkon waarop burgemeesters in het verleden de Bruggelingen toespraken. Voorpost voerde actie naar aanleiding van de problematiek rond illegale transmigranten in Zeebrugge. Ze vragen meer maatregelen en een strengere aanpak.

Meer over Brugge

politiek

Zeebrugge

Voorpost

samenleving