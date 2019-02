VIDEO. Vier jongeren zwaargewond na crash met hoge snelheid tegen boom in Brugge Mathias Mariën

17 februari 2019

19u39 213 Brugge Op de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis zijn zondagavond vier jongeren zwaargewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De twintigers reden met hoge snelheid richting Brugge toen de bestuurder de controle over het stuur verloor. De Mercedes raakte van de weg af en ramde met volle snelheid een boom. Twee mannen zijn er erg aan toe.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.30 uur op een kaarsrecht stuk weg van de Moerkerksesteenweg. In de Mercedes CLA zaten vier jongeren van amper 20 en 21 jaar oud. Wat er precies fout liep, wordt verder onderzocht. Vast staat dat een getuige zag hoe de wagen met hoge snelheid van de weg vloog en tegen een dikke boom crashte. De klap was zo hard dat de boom ontworteld werd. Een aankomend voertuig stopte meteen en bood de inzittenden de eerste hulp aan in de wagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de vier jongeren uit de wagen te bevrijden. Ondertussen probeerde de politie omstanders en nieuwsgierigen op afstand te houden. Tijdens de verzorging werd daarom een scherm geplaatst.

Zwaargewond

De politie besloot de Moerkerksesteenweg deels af te sluiten voor alle verkeer tijdens de vaststellingen. De vier mannen, twee van 20 en twee van 21, hadden tijdens de crash het ‘geluk’ dat ze met een stevige wagen reden die de grootste klap opving. Dat is ook duidelijk te zien aan de impact op het voertuig. De ravage en lichamelijke schade na het ongeval was dan ook groot. De Mercedes is volledig rijp voor de schroothoop en de vier vrienden moesten allen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Twee van hen zouden er zwaar aan toe zijn. De bestuurder werd zondagavond nog geopereerd.

De politie van Brugge voert verder onderzoek naar de precieze omstandigheden en voerde ook een controle uit in de wagen zelf. Het duurde ruim twee uur voor het wrak kon worden getakeld en de Moerkerksesteenweg weer volledig werd vrijgegeven. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. De jongeren hadden bovendien het geluk dat het dubbel fietspad aan de andere kant van de rijbaan ligt. Hoe de Mercedes op een kaarsrecht stuk weg van de baan kon geraken, zal mogelijk later duidelijk worden als de inzittenden een verklaring kunnen afleggen.