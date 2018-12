VIDEO: ‘Valse zangers’ zingen kerstliedjes op markt Bart Huysentruyt

06 december 2018

20u27 2 Brugge 45 zangers van het Brugse koor No Notes hebben donderdagavond de kerstmarkt van extra sfeer voorzien. Ze zongen elf kerstliedjes en zamelden zo geld in voor een goed doel. No Notes is een verzameling van minder toonvaste stemmen. “In nauwelijks een halfjaar tellen we honderd leden”, jubelt initiatiefneemster Sandra Wintein.

De talrijke toeschouwers genoten van klassiekers als ‘Do they know It’s Christmas’ of ‘Een bakske vol met stro’. Heel erg vals klonk het in elk geval niet. “We hebben ook wel wat geoefend”, knipoogt zangeres Christie Herckenrath. “We vroegen de mensen om mee te zingen. Dat schept zelfs een band.”

Eerste groot optreden

Een optreden van de No Notes is zeldzaam, want het koor bestaat nog niet zo lang en ze hebben nog nooit eerder voor een ruim publiek opgetreden. Zes maanden geleden verzamelden Sandra Wintein en Mieke Hoste zo’n twintig zangers en zangeressen zonder ervaring. Ze werden meteen het ‘koor van de valse zangers’ genoemd, omdat je geen ervaring moet hebben om welkom te zijn. “Er is maar één voorwaarde”, zegt Mieke Hoste. “Je moet houden van zingen. Toonvast of niet, dat maakt niet uit. En je merkt dat mensen dat leuk vinden. We tellen nu al meer dan honderd leden. Dat hadden we nooit durven hopen.” Zelf was Hoste ooit lid van een Brugs koor. “Maar daar hebben ze mij eigenlijk stilletjes naar de uitgang geduwd”, zegt ze. “Mijn stem was niet goed genoeg. Maar bij de No Notes is iedereen welkom.”

Ze komen twee keer per maand samen om hun repertoire te oefenen. Dirigente Anne-Marie Jansen begeleidt hen daarbij. “In groep zingen is gewoon leuk”, zegt Robin Vandekeere. “Zingen brengt mensen samen. En als je samen zingt, dan klinkt dat ook beter dan alleen. Uit volle borst kunnen zingen, zonder je zorgen te moeten maken of het goed klinkt of niet, is zalig.” De leden zijn vooral vrouwen. Tussen de 45 zangers die donderdag kerstliedjes zongen op de kerstmarkt, zaten er slechts zes mannen. “En toch hebben we een heel diverse groep zangers en zangeressen”, zegt Sandra Wintein. “Maar wat extra mannen zijn altijd welkom.”

Extra sfeer

Piet Vanderyse, voorzitter van het Brugs Handelscentrum en organisator van de kerstmarkt, voelt zich niet aangesproken. “Maar ik vind het optreden wel heel erg geslaagd. De zangers brengen extra sfeer op de markt. Mensen vinden het leuk en zingen spontaan mee. Dit is voor herhaling vatbaar.”

De No Notes zongen op de kerstmarkt ten voordele van de vzw Wieder, een vereniging die zich inzet voor mensen in armoede. Om geld in te zamelen werden tekstboekjes verkocht. Via sponsors spaarden de No Notes al minstens duizend euro bijeen. De verkoop van de boekjes moest nog eens 250 euro in het laatje brengen.