VIDEO. Twintigtal studenten en twee katten geëvacueerd na brand in studentenhuis Mathias Mariën

07 april 2019

10u03 0 Brugge Langs de Rijselstraat in Brugge is zondagochtend zijn even voor 9 uur een twintigtal studenten en twee katten geëvacueerd na een brand in een studentenhuis. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de conciërgewoning zware rookschade opliep. De studenten konden na de interventie wel gewoon terug naar hun kot.

De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. De conciërge was niet aanwezig toen het vuur uitbrak in zijn woning. De studenten moesten noodgedwongen buiten wachten in afwachting van de bluswerken. Sommigen stonden zo in hun pyjama op straat of namen hun kat mee naar buiten. De conciërgewoning is wellicht onbewoonbaar, maar de rest van het gebouw kon gevrijwaard worden. Er raakte niemand gewond. De politie sloot de Rijselstraat tijdens de interventie af voor het verkeer.