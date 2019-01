VIDEO: Snowkiters veroveren strand Zeebrugge: “Fantastische ervaring” Mathias Mariën

24 januari 2019

16u32 0 Brugge Een groepje snowkiters heeft woensdagochtend het strand van Zeebrugge veroverd. Thierry de Kinder (42) filmde de sessie ‘snowkiten’ en maakte zo prachtige beelden. “Het is echt een fantastisch gevoel. Normaal trekken we naar het buitenland om dit te kunnen doen”, zegt Thierry.

“Of het moeilijk is om te snowkiten? Persoonlijk vind ik van niet. Maar ik heb dan ook al 15 jaar ervaring met kiten. Het was alleszins fantastisch om zo'n beelden te kunnen maken.” Thierry de Kinder (42) is nog steeds zichtbaar trots wanneer hij vertelt over het snowkiten woensdagochtend op het strand van Zeebrugge. De sneeuwval van de voorbije twee dagen zorgde voor de ideale omstandigheden. Snowkiten is simpel uitgelegd een combinatie van kiten en skiën. Het grote verschil: bij deze sport moet je ze eigenlijk beide tegelijk uitoefenen. Maar moeilijk? Neen, dat is het volgens Thierry niet. “Het is een volledig andere ervaring dan gewoon kiten of skiën. Dat we het kunnen doen in België is dan weer eerder uitzonderlijk. Al is het zeker niet de eerste keer. Voor ons mag het dus zeker nog even blijven vriezen en sneeuwen”, lacht Thierry.

Unieke beelden

De snowkiters legden hun trip op het strand vast op beeld en dat leverde fantastische beelden op. “Het strand van Zeebrugge is groot en dus ideaal om de sport uit te oefenen”, gaat Thierry voort. “Bovendien zijn er ook kleinere duinen waar je perfect over kan glijden.” De Bruggeling is eigenlijk een geboren Antwerpenaar. Twaalf jaar geleden verhuisde hij echter naar de kust om te kunnen kiten. “Ik kon niet in een centrumstad blijven. Mijn hart en passie liggen aan de kust. Ik ben dan ook enorm blij dat we deze unieke beelden konden maken.” Leuk detail: maandag vertrekt Thierry met een groep vrienden naar het buitenland ... om te snowkiten. De onverwachte oefening op het Zeebrugs strand was dan ook een leuke opwarmer.