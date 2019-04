VIDEO. Paul Severs weergalmt over Brugse Markt: beiaardier brengt eerbetoon aan overleden zanger Mathias Mariën

10 april 2019

12u13 0 Brugge De stad Brugge heeft woensdagochtend op een originele manier de overleden zanger Paul Severs herdacht. De beiaardier speelde enkele van z’n bekendste nummers en liet de muziek over de woensdagmarkt galmen.

Het is ondertussen traditie geworden dat de Brugse beiaardier een eerbetoon brengt aan overleden muzikanten. Zo weerklonk vorig jaar nog muziek van de Zweedse dj Avicii door het Belfort. Woensdagochtend was Paul Severs aan de beurt. Beiaardier Wim Berteloot bracht bekende hits als ‘Zeg eens meisje’ en ‘Geen wonder dat ik ween’. De bezoekers van de woensdagmarkt en het Belfort zelf hadden er op die manier een attractie bij. Al is de kans eerder klein dat buitenlandse toeristen de klassiekers van de Vlaamse charmezanger herkenden.