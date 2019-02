VIDEO. Om ter traagst stappen: Concertgebouw doet wandelaars ‘bijna stilstaan’ bij jachtig leven Bart Huysentruyt & Benny Proot

23 februari 2019

17u22 1 Brugge In Brugge verloopt alles vandaag en morgen een stukje trager. Het Concertgebouw daagt met verschillende opdrachten deelnemers uit om het kalm aan te doen.

Zo is er een wandeltocht door de stad, waarbij het de kunst is om zo traag mogelijk vooruit te gaan. De wandelaars waren aan de Ezelpoort gestart en trokken doorheen het centrum. In restaurants Bonte B en Patrick Devos kan je genieten van ‘slow cooking’. “Het is niet zo dat we erg traag koken, maar het was een uitdaging om duurzame producten op de borden te toveren. De uitdaging is in elk geval leuk, ook als kok”, zegt Patrick Devos. Het Concertgebouw wil met Slow mensen doen nadenken over het jachtige leven. Er zijn ook nog muzikale optredens.