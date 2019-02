VIDEO: Nationale staking laat zich voelen in Brugge: havengebied plat, leeg station en amper bussen Mathias Mariën en Jan Van Maele

13 februari 2019

07u09 0 Brugge De haven van Zeebrugge ligt door de nationale staking volledig plat. Langs de belangrijkste toegangswegen staan alles samen tien stakingspiketten en ook op de kaaien zelf ligt het werk volledig stil. Sinds 6 uur leggen 2.100 havenarbeiders het werk neer. Ook bussen van De Lijn rijden er amper in Brugge.

De belangrijkste toegangswegen richting Zeebrugse haven zijn geblokkeerd door stakers. Boten worden niet behandeld en het werk ligt de komende 24 uur volledig plat. Bovenop de 2.100 havenarbeiders hebben ook zo'n 700 logistieke medewerkers het werk neergelegd. De opkomst is dus groot. “We zijn niet akkoord met de loonnormen die worden voorgesteld”, zeggen de vakbonden. Het vrachtverkeer mag de komende 24 uur de stakingspiketten niet passeren. “Behalve de loonnormen wordt het voor de havenarbeiders ook steeds moeilijker om verlof te nemen. Er is een aanhoudend aantal van meer dan 1.000 vacatures”, zegt Birger Viktor van het ABVV-BTB. De politie roept iedereen op om de omgeving van Zeebrugge zoveel mogelijk te vermijden en de aanwijzingen van de politiemensen ter plaatse te volgen. Het is ook opletten voor stilstaande vrachtwagens.

De Lijn

Behalve hinder voor het havengebied ondervind ook het busverkeer rond Brugge grote hinder. In West-Vlaanderen is slechts twintig procent van de bussen uitgereden. Aan het station is een stakingspost opgezet waar chauffeurs hun ongenoegen laten blijken. Ook op andere plaatsen in de Brugse regio worden stakingspiketten opgezet. Dat is onder andere het geval aan Ten Briele, waar een flyeractie wordt gehouden. In het treinstation van Brugge heerst dan weer een doodse stilte.