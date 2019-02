VIDEO. Modern onthaalpaviljoen aan vernieuwd Gruuthusepaleis: moet kunnen? Erfgoedverenigingen geen fan, De fauw vindt het 'niet afstotend’ Bart Huysentruyt

18 februari 2019

16u53 0 Brugge Nog drie maanden en het - bijna gerestaureerde - Gruuthusepaleis én gloednieuwe onthaalpaviljoen gaan open voor het publiek. Dat hedendaagse paviljoen kreeg wel al de wind van voren van erfgoedverenigingen. “Het is contrasterend, maar niet afstotend”, vindt burgemeester Dirk De fauw.

Dé grote verandering op het Gruuthuseplein is het gebouw dat tussen het paleis van Lodewijk van Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt geplaatst. Toeristen en bezoekers kunnen in het paviljoen vanaf eind mei terecht voor tickets voor beide bezienswaardigheden, maar ook boeken of informatie over Brugge. Het moet de ingewikkelde ticketingformule van nu, met een balie in de kerk, vervangen.

Erfgoedverenigingen stellen zich ernstige vragen over de meerwaarde van het gebouw en zijn ook niet opgezet met de locatie en het uitzicht ervan. “Het is een hedendaags paviljoen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die voorlopig enkel een grijze zijwand kan bewonderen. “We maken met dit paviljoen een onderscheid tussen de historische gebouwen errond en het nieuwe gebouw. Het is contrasterend, maar niet afstotend.” Het plein zelf krijgt bovendien een heraanleg. Dat was overigens geen moment te vroeg, want op de losse kasseitjes kon je voorheen de benen breken.

Herontdekking

Het Gruuthusepaleis zelf ging vijf jaar geleden dicht voor het publiek voor een heel grondige renovatie en restauratie. Nieuwe zalen, een nieuw museumconcept en schitterende collectiestukken wachten om herontdekt te worden. “We naderen ons doel”, zegt conservator Aleid Hemeryck. “In het museum reis je doorheen drie cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis. Er is het Bourgondisch hoogtepunt van de stad, daarna de schakelperiode in de 17de en 18de eeuw en tot slot de heruitvinding van Brugge in de typerende 19de-eeuwse neogotiek. We hebben 600 collectiestukken om aan de bezoekers te tonen. Het gaat van majestueuze wandtapijten tot gotische glasramen en historisch kant.”

Een van de blikvangers van het Gruuthusepaleis is de private bidkapel, die Lodewijk van Gruuthuse liet bouwen in 1472. Opvallend aan dat bouwwerk is dat het de verbinding maakt met de naastgelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vanuit de bidkapel heb je trouwens een zicht op het koor in de kerk. De hoogwaardige afwerking met engeltjes en muurtekeningen is een werk van lange adem voor de firma’s die de restauratie doen. “Dit stuk heeft de laatste zeventig jaar erg geleden onder vochtschade", zegt Hemeryck. “Specialisten hebben de oude muurpracht weer blootgelegd. Ook de houten muren worden weer aangevuld met kleur. Dit is een van de eerste plaatsen in Vlaanderen waar gewerkt is met papier als behang. We gaan hier dus erg voorzichtig te werk.”

Ontbijt

Op 25 en 26 mei van 9.30 tot 17 uur is er het openingsweekend voor alle bezoekers. Er zijn extra activiteiten en rondleidingen. Opvallend: op 26 mei zijn er net verkiezingen. De eerste 150 bezoekers kunnen die dag ontbijten in het paleis van Brugge.