VIDEO. Miss België en 30 collega’s stellen nieuwe website voor Bart Huysentruyt

26 januari 2019

12u57 9 Brugge Miss België 2019 Elena Castro Suarez, haar twee eredames en een reeks collega’s met andere lintjes hebben zaterdag in Brugge de nieuwe website van Missitems voorgesteld.

Missitems is de belangrijkste website in de miss- en misterwereld in Vlaanderen en Wallonië. Het is een idee van Bruggeling Filip Vanden Berghe, die er bijna twaalf jaar geleden mee begon. “Het blijft de bedoeling om de meisjes en jongens op een positieve manier in beeld te brengen”, vertelt hij. “We posten maandelijks 150 artikels over missverkiezingen in Vlaanderen en Wallonië. Sinds kort is daar ook een internationaal luik bijgekomen. We worden in dit wereldje echt wel au sérieux genomen en die erkenning doet deugd.”

De aanwezigheid van Miss België en haar twee eredames tijdens de lancering van de nieuwe site is daar een bewijs van. Ook organisatrice Darline Devos kwam speciaal naar brouwerij Bourgogne des Flandres in Brugge. Er werd taart aangesneden en een glaasje gedronken. “De oude website was niet goed toegankelijk via de smartphone en tablet”, legt Vanden Berghe uit. “Omdat we merken dat de meisjes vooral daarmee bezig zijn, was dat de eerste vereiste. Er zijn ook geen honderden categorieën meer, maar nog slechts drie: internationaal, nationaal en regionaal. Tegelijk krijgen we steeds meer bezoekers uit het Franstalige landsgedeelte. Daarom is de website nu ook in twee talen te bezoeken.”