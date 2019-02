VIDEO: Liefde voor het klimaat op Valentijn: 100 kinderen lezen gedichten voor op ’t Zand Bart Huysentruyt

14 februari 2019

18u47 0 Brugge Ruim honderd leerlingen van BSGO Brugge-Centrum hebben donderdag een klimaatmars(je) gehouden in de binnenstad. Ze stapten van hun school naar ‘t Zand.

Op het grootste plein van Brugge vormden ze een hart en lazen ze gedichten voor in het teken van het klimaat. “We bezingen op Valentijnsdag onze liefde voor het klimaat en de aarde", zegt Leilah Lierman van BSGO Brugge-Centrum. “Alle kindjes, ook onze peuters, hebben iets voorbereid. Als ze in de microfoon hun gedichtje hebben voorgedragen, plakken ze hun hartje op een grote wereldbol. Dit is ons symbool voor een betere aarde." De school wilde absoluut iéts doen na de vele klimaatmarsen in ons land. “Je merkt dat de kinderen er heel fel mee bezig zijn. Dit was onze bijdrage.”