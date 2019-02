VIDEO: Haven van Zeebrugge volledig afgesloten door 10 stakingspiketten Jelle Houwen

13 februari 2019

09u12

De haven van Zeebrugge is sinds 5.30 uur deze ochtend volledig afgesloten door boze havenarbeiders die meedoen met de nationale staking. In en rond de haven staan 10 stakingspiketten opgesteld en de arbeiders laten niemand door. Dat is onder meer het geval aan het einde van de Baron De Maerelaan aan de rotonde om naar de P&O Ferries te gaan. Er staan houten paletten in brand en wie wil wordt door de arbeiders geïnformeerd over de staking. De hinder zal nog de hele dag duren.