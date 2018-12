VIDEO: Filmpje promoot Brugge als aantrekkelijke werkgever Bart Huysentruyt

19 december 2018

18u58 0

In een filmpje promoot de stad Brugge zich als een aantrekkelijke werkgever. Dagelijks zetten ongeveer 1.500 medewerkers zich in op het vlak van cultuur, onderhoud van het Brugs grondgebied en een goed ingerichte stad, leefbare buurten en uitgaansmogelijkheden, armoedebestrijding en nog zoveel meer. “Brugge moet een stad zijn op mensenmaat. Een stad waar iedereen wil werken”, zegt schepen van Werk Minou Esquenet (CD&V). “We bieden een brede waaier aan vacatures aan die we het hele jaar door via verschillende kanalen publiceren. In het filmpje dat we nu lanceren komt een aantal collega’s aan het woord over wat het voor hen betekent om voor de stad te werken.”