VIDEO. Eerste blindengeleidepaardje van Europa krijgt eigen huisje én Instagramaccount: “Dinky voelt zich al helemaal thuis” Mathias Mariën

13 maart 2019

14u35 0 Brugge Een eigen Instagramaccount, een privésponsor én een dak boven het hoofd: het eerste blindengeleidepaardje van Europa heeft officieel een thuis. Monique Van den Abbeel (43) bouwde een speciaal tuinhuisje aan haar woning in Assebroek om het dier onderdak te geven. Dinky zelf voelt zich na één nacht al helemaal thuis. “Binnenkort gaan we voor het eerst samen boodschappen doen”, glundert Monique.

Het verhaal van Monique Van den Abbeel en haar paard is intussen gekend. De vrouw is geboren met glaucoom, een oogaandoening. Sinds haar elfde is ze zo goed als blind. Na het overlijden van haar elfjarige hulphond Xena moest ze op zoek naar een nieuwe assistent.

Verhuis in zomer

Zo kwam ze uit in Tongeren, waar men bezig was met het opleiden van een paard. Na het eerste contact werd snel duidelijk dat Dinky het eerste blindengeleidepaardje van Europa zou worden. Het dier maakte de voorbije maanden kennis met Monique en mocht sporadisch al eens op bezoek komen. Sinds dinsdag heeft Dinky een eigen stuk in de tuin van zijn baasje. Het beest blijft er tot eind maart om te wennen aan de omgeving. Tegen de zomer volgt in principe een definitieve verhuis.

Zindelijk

“Ik was eerst van plan om een stal te bouwen in de tuin”, vertelt Monique, terwijl ze ons rondleidt in haar woning in Assebroek. “Maar eerlijk? Die procedure was te omslachtig. Uiteindelijk hebben we het opgelost door een tuinhuis te plaatsen en die om te bouwen tot een huisje voor Dinky.”

De twee zijn duidelijk al twee handen op één buik. Ze zullen de komende jaren veel tijd met elkaar doorbrengen. “In principe is de verwachte levensduur van een minipaard 30 jaar. Veel langer dan een hond dus. Ik had het enorm moeilijk om mijn vorige blindengeleidehond los te laten en wou dat liever niet meer meemaken.”

Loes Van Den Heuvel

Het minipaardje werd geboren in 2016 en heeft een bekende meter én peter. Loes Van Den Heuvel – Carmen uit FC De Kampioenen – en Brugs schepen Nico Blontrock namen die taak met plezier op zich.

“Het is fantastisch om zien hoe Dinky zich hier al thuis voelt”, zegt Blontrock. “De eerste keer dat Monique een terrasje gaat doen met het paard, zal ze waarschijnlijk heel wat bekijks hebben. Maar ach, Dinky volgde een identieke opleiding zoals een hond én is perfect zindelijk. Na een tijdje zal dat wel wennen.”

Samen naar winkel

Ook Monique zelf is daarvan overtuigd. “Het belangrijkste is dat we nu stap per stap samen de omgeving leren kennen en Dinky laten integreren. Zo gaan we binnenkort voor het eerst samen naar de winkel. Ik heb er alvast alle vertrouwen in. Het is een welopgevoed beest.” Passanten wordt gevraagd het paardje niet te strelen.

Eigen Instagramaccount

Dinky lijkt zich alvast op z’n gemak te voelen in de omgebouwde tuin van zijn baasje. Alle comfort is dan ook aanwezig, zowel binnen als buiten het geïmproviseerd huisje. “Het voelt alsof hij hier al jaren is”, knikt Van den Abbeel. “Dinky kent mij natuurlijk al, maar toch. Ik kijk er nu al naar uit om samen een terrasje te gaan doen of te wandelen langs de Vesten.”

Leuk detail: het minipaard heeft met ‘Aveve’ het komende jaar een privésponsor en krijgt in die tijd alle hooi en stro gratis. Het paardje heeft bovendien een eigen Instagramaccount @dinky_euguidehorse waar al zijn avonturen te volgen zijn.