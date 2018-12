VIDEO. Cliff werkt meer dan een jaar aan versiering: 4.000 lichtjes dansen op kerstklassiekers Cliff Van Iseghem (32) speelt muziek af op eigen radiofrequentie Mathias Mariën

10 december 2018

14u26 0 Brugge Cliff Van Iseghem (32) heeft zijn voorgevel in Assebroek volledig versierd met... 4.000 dansende kerstlichtjes. Die flikkeren op de tonen van de kerstklassiekers à la ‘All I Want For Christmas Is You’, die Cliff laat afspelen op zijn eigen radiofrequentie. “Ik merk dat héél wat mensen traag voorbijrijden”, glimlacht Cliff.

“Waarom ik dit doe? Het is fantastisch om je kinderdroom op je 32ste helemaal waar te maken. Ik was altijd al enorm fan van de Amerikaanse filmpjes over de kerstgekte. Ik geniet dus met volle teugen.” Cliff Van Iseghem is zichtbaar trots wanneer hij ons zijn kerstverlichting toont. Geen doordeweekse witte exemplaren of verlichte ijsberen voor zijn deur in de Wagnerstraat in Assebroek, wél een slordige 4.000 lichtjes die dansen op de muziek die Cliff door zijn eigen radiofrequentie blaast. Hoe het werkt? Wie langs de Wagnerstraat passeert, zet de radio op 97.0 FM. De muziek speelt en de verlichting op de gevel is volledig afgestemd op de tonen. De lichtjes en muziek vormen één harmonieus geheel. Al wat rest is genieten van het spektakel.

Uitbreiden

Heel wat passanten nemen foto’s van de verlichting zónder te weten dat er ook bijpassende muziek is. “Voor mij is dat het beste bewijs dat de lichtjes op zich al heel mooi zijn om te zien”, zegt Cliff. “Eenmaal ze de radio aanzetten, vinden de mensen het helemaal fantastisch.” Voorlopig blijft de radiofrequentie beperkt tot een vijftal liedjes. Al krijg je wel klassiekers voorgeschoteld, zoals ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey, ‘So This Is Christmas’ van Céline Dion en ‘Let It Go’ uit de Disney-kaskraker Frozen. Op termijn is het de bedoeling om het aantal liedjes gevoelig uit te breiden.

“Alles samen kostte het me meer dan een jaar om alles op punt te krijgen. Vorig jaar was al een geslaagde test, maar deze keer zien we het grootser. Al probeer ik stap voor stap vooruit te gaan”, zegt Cliff, die veel hulp kreeg van Philippe Ameye. In vergelijking met vorig jaar hangen er bijna 1.500 lichtjes extra aan de gevel in de Wagnerstraat én zijn er twee matrixpanelen geplaatst. Daarop wordt iedereen verwelkomd met een tekst en komt ook een deel van de songteksten. “De bedoeling is om dat de komende jaren uit te breiden met foto’s. De kerstgevel van nu is dus zeker niet het eindpunt”, aldus Van Iseghem, die zijn inspiratie haalde in Bredene. Daar is een kersthuis met maar liefst 40.000 lichtjes waar mensen ook binnen kunnen wandelen. Zo ver zal Cliff naar eigen zeggen niet gaan.

“Of mijn buren nog niet geklaagd hebben? Neen, ze vinden het zelfs heel leuk. Ik heb hen op het hart gedrukt dat ze me moeten verwittigen als ze overlast ervaren.” Wie de dansende verlichting zelf eens wil zien, kan tot 6 januari dagelijks tussen 15.30 uur en middernacht een kijkje nemen in de Wagnerstraat.