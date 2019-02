VIDEO: Brugse Maxime (19) schittert in Red Bull mini-docu over breakdance Bart Huysentruyt

01 februari 2019

10u15 0 Brugge Maxime Blieck (19) uit Brugge schittert in een mini-documentaire van Red Bull over breakdancen. Vorig jaar was ze de tweede vrouw ooit op de Red Bull BC One Belgium Cypher, de belangrijkste breakdance-competitie van België, en werd ze ook het gezicht van de internationale kledinglijn van Red Bull BC One.

Nochtans blijft breakdance vooral een mannenwereld, maar dat vindt Maxime helemaal niet erg. “Toen ik jonger was, zag ik vaak jongens breakdancen aan het station. Ik vond dat toen al cool. En van het één kwam het ander. Als ik break, dan kan ik gewoon mezelf zijn. Ik merk ook dat ik veel respect krijg omdat ik als meisje break. Er zijn er niet veel die dat doen. Maar ik ben een doorzetter. Ik merk dat ik zowel jongens en meisjes uit verschillende leefmilieus inspireer. Ik kom zelf uit een gezin waar niets ons in de schoot geworpen werd. Ik vind het dus belangrijk om andere jongeren de boodschap mee te geven dat je ongeacht je positie op de sociale ladder iets kan bereiken. Als je er maar voldoende in gelooft en er keihard voor werkt”, vertelt Maxime.

Ze woont tegenwoordig in Brussel, op een kleine flat. “Ik kocht een mat en train bij mooi weer op het dak. Of gewoon in Brussel. Het is ook wel leuk om eens van hen te horen dat ik goed bezig ben of welke zaken ik kan verbeteren. Ik wil natuurlijk nog beter worden.”