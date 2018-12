VIDEO: Brugse leerkracht, verkleed als kerstman, onthaald als rockster in Egypte Koen Hallaert (45) zet zich al jaren in voor toerisme en is ereburger van stadje Mathias Mariën

22 december 2018

21u40 0 Brugge Een Brugse leerkracht is zaterdagmiddag als een rockster onthaald op zijn vakantiebestemming in Egypte omdat hij ... als kerstman van het vliegtuig stapte. Koen Hallaert (45) zet zich al jaren in voor het toerisme in het stadje Marsa Alam en is er zelfs benoemd tot ereburger. Sinds vorig jaar verrast hij de plaatselijke bevolking met kerstcadeautjes. “Het is fantastisch om doen. Er stond zelfs een televisieploeg klaar om mij te ontvangen”, glundert Koen vanuit Egypte.

Een selfie op de landingsbaan, zwaaiende kinderen in de aankomsthal en een resem journalisten die vragen stellen: voor Koen Hallaert (45) was het zaterdagmiddag realiteit bij aankomst in Egypte. De man, afkomstig uit Oostkamp en leerkracht in Brugge, is in de regio dan ook een kleine volksheld. Vanuit België zet Koen zich al jarenlang in om het toerisme in de streek te doen herleven. In 2014 kreeg hij daarvoor zelfs de titel van ‘ereburger’ van het stadje Marsa Alam. Sinds vorig jaar maakt Hallaert van zijn vakantieperiode gebruik om de plaatselijke bevolking te verrassen als ... kerstman. Volledig in aangepaste outfit stapte Koen zaterdagmiddag van het vliegtuig. Op de landingsbaan werd hij meteen aangeklampt voor foto’s. “Het is enorm leuk om mee te maken", vertelt Koen vanuit zijn hotel. “Al was het wel speciaal om me tijdens de vliegreis om te kleden. Als kerstman vertrekken in Zaventem was niet aangeraden voor de veiligheid. Mijn pak zat dus in de handbagage.”

Cadeautjes

Voor zijn stunt kreeg hij de hulp van Brussels Airlines en Sunweb. Sterker: op het einde van de vlucht sprak de stewardess het volle vliegtuig toe en stelde ze ‘een speciale gast’ voor. Enkele ogenblikken later verscheen Koen verkleed als kerstman in het gangpad. In zijn speech legde hij zijn bedoelingen uit en gaf hij ook een stand van zaken over het toerisme in Egypte, dat de voorbije jaren fikse klappen kreeg. “Het toerisme zit bijna op hetzelfde niveau als voor 2011", aldus Koen. Na de landing volgde nog een groepsfoto met de crew. Eenmaal op de landingsbaan was het moment gekomen om de plaatselijke bevolking te begroeten. Vooral de kinderen reageerden enorm enthousiast en namen met plezier de meegereisde cadeautjes en snoepgoed in ontvangst. Verschillende televisieploegen en kranten wachtten de kerstman op voor een interview. De komende dagen staat er alvast nog heel wat op de planning. In samenwerking met het hotelketen The Three Corners, onder leiding van een West-Vlaamse familie, zal Koen in de hotels als kerstman rondlopen. Op 25 oktober volgt het orgelpunt met de grote kerstloop in het stadje. Ook een ritje met de kamelen kan niet ontbreken.

Passie

De vrouw en kinderen van Koen reisden mee naar Egypte en steunen hem volledig. Blijft de vraag waarom een Brugse leerkracht in zijn vrije tijd anderen gaat entertainen in het buitenland. “Ach, het is gewoon mijn passie. In België speel ik al bijna 25 jaar kerstman voor vrienden, familie en zelfs op school. Als ereburger van het stadje is het een kleine moeite om het ook hier te doen. Zowel de volwassenen als de plaatselijke kinderen vinden het geweldig. Het zit in mijn bloed. Laat ons zeggen dat het een hobby als een ander is”, besluit Koen met de glimlach.