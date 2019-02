VIDEO.Brugse jeugd én oma’s komen massaal op straat voor klimaat: “Samen kunnen we iets veranderen” Mathias Mariën

20 februari 2019

17u00 0 Brugge Ruim 1.500 jongeren zijn woensdagmiddag op straat gekomen tijdens de tweede klimaatmars door Brugge. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wachtte de klimaatjongeren op en sprak hen vanop een podium toe. “Samen kunnen we het verschil maken. Blijf vooral zo enthousiast”, juichte De fauw het initiatief toe. De organisatoren waren door het dolle heen. “Wij zijn de nieuwe generatie. Het is fantastisch om jullie hier allemaal te zien", zegt Tatyana Decelle.

Voor de tweede week op rij werd de Brugse binnenstad ingepalmd door een uitgelaten bende jongeren. Vanop ‘t Zand vertrokken de klimaatjongeren richting Burg om hun eisenbundel af te geven aan burgemeester Dirk De fauw. Die laatste was danig onder de indruk van de opkomst. Volgens de politie waren de betogers met ruim 1.500, een gigantisch succes. “We zijn heel blij met de opkomst”, trapten de initiatiefneemsters een open deur in.

Meer groen

De ‘eisen’ van de Brugse jeugd werden in een gouden enveloppe afgeleverd aan de burgemeester. Hun voornaamste vraag: meer groen en minder auto’s in de binnenstad. Dirk De fauw sprak de menigte met de glimach toe. “Het doet me bijzonder veel plezier om te zien met hoeveel jullie op een woensdagmiddag naar Brugge zijn afgezakt. Laat ons duidelijk zijn: het schepencollege staat volledig achter jullie actie. Samen met jullie willen we als stad iets doen tegen de opwarming van de aarde”, aldus de burgemeester, die diverse voorbeelden aanhaalde zoals zonnepanelen, windmolens en elektrische busjes. “Het is vijf voor 12, maar het is nog niet te laat. Alle overheden, van lokaal tot internationaal, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.” Opvallend: onder de aanwezigen waren vooral meisjes en ... grootouders te bespeuren. Zo ook Ann Verplancke, die met kleinzoon Otis (6) kwam betogen. “Het was op zijn vraag. Als oma kan je daar geen nee tegen zeggen. Het klimaat is voor iedereen belangrijk", zegt Ann. Eenzelfde verhaal horen we bij Arnold Vandenbussche (75). Hij kwam samen met kleindochter Merabelle (8) meewandelen. “In mei 1968 werden al grote beloftes gedaan. Sindsdien is er niks veranderd. Integendeel, de wereld is slechter geworden”, is Arnold streng.

Verjaardag

Een van de opvallendste kinderen onder de betogers was Janne, die net tijdens de betoging haar tiende verjaardag vierde. Dat deed ze door met een kroon en duidelijke boodschap mee te wandelen. “Waarom ik dit doe? Ik wil meer groen en minder gebouwen", aldus Janne. Tot slot spraken de initiatiefneemster de 1.500 aanwezigen toe. “We kunnen zélf mee het verschil maken. Minder vlees eten, beter recycleren, een drinkfles gebruiken ... Als iedereen een kleine inspanning levert, maakt dat een groot verschil”, sprak Tatyana Decelle enthousiast. Als verrassing kwam iemand van het kernteam van Youth for Climate de Brugse jongeren bedanken in naam van Anuna De Wever.