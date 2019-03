VIDEO: Bestuurder (28) overleden na zware crash: wagen belandt in Damse Vaart Mathias Mariën & Bart Boterman

09 maart 2019

09u06 0 Brugge Een 28-jarige Bruggeling is vrijdagnacht overleden na een zwaar ongeval met zijn wagen. De twintiger reed in de Damse Vaart ter hoogte van de Dampoort en kon niet meer gered worden. Politie en parket onderzoeken de zaak.

Het ongeval gebeurde vrijdagnacht omstreeks middernacht. Over wat er precies gebeurde, kan de politie nog geen uitsluitsel geven. Vast staat dat de 28-jarige bestuurder de controle over zijn stuur verloor en verschillende verkeersborden ramde. Uiteindelijk ging hij door de vangrail en belandde uiteindelijk in de Damse Vaart. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en duikers van de brandweer konden het slachtoffer uiteindelijk uit zijn wagen halen. De man overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Omdat het niet duidelijk was of er nog andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren, werd de Damse Vaart afgezocht met een boot. Na verder onderzoek bleek dat er maar één wagen bij de crash betrokken was. Een deskundige van het parket zal verder bekijken hoe het ongeval kon gebeuren.