Vicewereldkampioen zonder eigen stek FLYING DRAGONS ZOEKEN NAAR VASTE LOCATIE VOOR HONDENSPORT BART HUYSENTRUYT

22 augustus 2018

02u27 0 Brugge Flying Dragons uit Brugge zijn vicewereldkampioen flyball, een spectaculaire discipline in de hondensport. Een straffe prestatie, zeker omdat de club geen eigen vaste trainingsstek heeft. "Maar wat je niet kapotmaakt, maakt je sterker", zegt Evi Blockmans.

De Open World Cup Flyball vond afgelopen weekend plaats in het Franse Gravelines. 36 geselecteerde teams uit 11 landen namen deel. The Flying Dragons, een team met voornamelijk leden uit de regio Brugge, zette een fantastisch resultaat neer met een tweede plaats in de eerste divisie. "Het werd een spannende finale tegen een iets sterker team uit de Verenigde Staten", zegt Evi Blockmans. "We zijn het enige team dat de USA tot een felbevochten vijfsetter heeft kunnen dwingen."





Aflossing

Flyball is een discipline in de hondensport die in ploegverband wordt gespeeld. De bedoeling is dat de hond over vier hindernissen gaat, waarna hij een bal uit de 'flyball-box' haalt. Dat doet hij door met de vier poten het mechanisme te activeren, waardoor de bal als het ware uit de box vliegt. Tegelijk vangt hij de bal en rent zo vlug mogelijk terug over de vier hindernissen. Omdat het om een aflossingswedstrijd gaat, is het hierna aan de volgende hond die op de startlijn zo nipt mogelijk overneemt en het parcours op zijn beurt aflegt. Een volledige run bestaat uit vier honden die het parcours foutloos moeten afleggen. Tophonden lopen in minder dan 4 seconden over het meer dan 30 meter lange parcours. "Het is een supersnel spektakel en een staaltje van sterke teamgeest van mens en dier", zegt Blockmans.





Flying Dragons zijn aan een topjaar bezig: ze zijn koploper in de Belgische competitie, zetten de beste Europese tijd neer en hebben de beste jaartijd neergezet. "Maar we hebben ook zorgen", zegt de Brugse.





De Blauwe Zaal

"We zijn al een hele poos op zoek naar een eigen vaste locatie om onze trainingen uit te voeren. Voorheen zaten we in een hondenclub in Sint-Kruis, later hadden we even onderdak in Moerkerke. Maar daar klikte het niet met een andere sportvereniging. Dankzij de hulp van ruiterscentrum De Blauwe Zaal in Koolkerke kan ons team tijdens de wintermaanden blijven trainen. We maken ook gebruik van een plein van de familiezaak Tuin-en-Dier Lataire in Beernem. Daar zijn we erg dankbaar voor. Toch zou een mooie buitenlocatie ideaal zijn. Wie ons daarbij kan helpen, mag ons altijd contacteren."





Het heeft Flying Dragons in elk geval niet tegengehouden om toch topresultaten te boeken. "We zijn door de beslommeringen naast de club zo hecht geworden als team", vindt Evi Blockmans. "Wat je niet kapotmaakt, maakt je sterker. Dat hebben we nog eens bewezen." Wie een locatie kent, kan contact opnemen via de Facebookpagina van Flying Dragons.