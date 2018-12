Verzekeraar geeft nog steeds geen groen licht: café Assebroek blijft dicht drie weken na brand Mathias Mariën

07 december 2018

08u14 1 Brugge De uitbaters van café Assebroek kunnen drie weken na de zware brand hun deuren nog steeds niet heropenen. Zaakvoerders Mieke Vandamme en Jimmy Verrecas zitten sinds 15 november zonder gas, elektriciteit en water. Daardoor moeten ze ook nog steeds elders verblijven.

“Ik hoop het café zo snel mogelijk weer te openen. Als het van mij afhangt dit weekend al.” Met die woorden probeerde Mieke Vandamme zich vlak na de brand moed in te praten. Op 15 november sloeg het noodlot toe toen in de badkamer van hun appartement boven café Assebroek brand uitbrak. Door een kortsluiting aan de droogkast ontstond er brand en liep het gebouw grote schade op. De overbuurman kon Mieke, Jimmy en hun drie kinderen tijdig wekken, maar de vlammen hadden op dat moment al een ravage aangericht in de badkamer en keuken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het café, maar toch is de kroeg sindsdien gesloten gebleven. Het is wachten op een akkoord met de verzekering vooraleer de schoonmaak kan beginnen. Op 12 december zitten de twee partijen opnieuw samen. Tot die tijd zitten de uitbaters zonder gas, elektriciteit en water. Daardoor verblijft het gezin ook al drie weken elders.