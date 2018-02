Verzakkingen op R30 worden weggewerkt 06 februari 2018

De herstellingswerken op de R30 in Brugge, ter hoogte van het kruispunt met de Beenhouwersstraat in de rijrichting van het station, starten op dinsdag 20 februari. De werken gebeuren in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Op die plek zijn er verzakkingen in de weg. Tijdens de werken blijft doorgang op de R30 mogelijk over één rijstrook in plaats van twee. Het kruispunt met de Beenhouwersstraat blijft ook tijdens de werken toegankelijk. De werken duren zeven dagen. (BHT)