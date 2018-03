Verstekeling op ferry geklist in Groot-Brittannië 05 maart 2018

Een 24-jarige Algerijn is door het Brugse parket gedagvaard voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Vorige week donderdag slaagde de man erin om aan boord te geraken van de P&O-ferry Pride of Bruges. Hij kon afvaren naar Groot-Brittannië, maar werd bij aankomst in de haven van Hull geklist en met dezelfde ferry teruggestuurd naar België. Zaterdag kwam hij opnieuw aan in de haven van Zeebrugge, waar hij werd gearresteerd door de scheepvaartpolitie en een dagvaarding overhandigd kreeg. De Algerijn moet zich begin april verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Hij riskeert één jaar cel. (SDVO)