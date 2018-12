Versierde boten hullen Potterierei in kerstsfeer MMB

11 december 2018

11u15 0

Langs de Potterierei in Brugge hangt dezer dagen een gezellige kerstsfeer dankzij de kerstversiering op de boten die er liggen aangemeerd. De eigenaars hingen hun boot vol kleurrijke verlichting. Het resultaat oogt bijzonder fraai. Het is ondertussen een kleine traditie geworden van de booteigenaars. Ook vorig jaar brachten ze al de fraaie decoratie aan. Wie het resultaat met eigen ogen wil zien, gaat best ‘s avonds om de kerstsfeer optimaal te ervaren.