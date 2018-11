Verschillende valpartijen door oliespoor op wegdek 30 november 2018

02u26 0 Brugge De brandweer van Brugge had gisterenmiddag de handen vol met het opkuisen van oliesporen op verschillende plaatsen in Sint-Kruis. De politie kreeg een zestal meldingen van fietsers en bromfietsers die vielen over de smurrie. Gewonden vielen er evenwel niet.

Het was opletten geblazen voor wie gisteren de baan op moest in Sint-Kruis. Even na 14 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij de politie over een spekglad wegdek. Het oliespoor lag verspreid over verschillende plaatsen. Dat was het geval langs de Maalsesteenweg tussen de Ring en McDonalds, Moerkerksesteenweg tussen Ring en kerk, op de Ring tussen de Katelijne- en Kruispoort, tussen Kruispoort en Dampoort, tussen de 2 Kruispoortbruggen op de Kazernevest tot aan het Bilkske. Door het oliespoor ontstond ook een verkeersongeval, maar de schade bleef beperkt tot blikschade. De politie riep via sociale media op om voorzichtig te rijden en voldoende afstand te laten. In de tussentijd spoot de brandweer een reinigend product op het gladde wegdek. Het oliespoor opruimen bleek geen sincure. Als gevolg liep ook de avondspits in het honderd. Waar de olie vandaan kwam, is vooralsnog onduidelijk.





(MMB)