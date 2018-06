Verrassing! Mechele glundert op feest CLUBVERDEDIGER MAG ZICH BINNENKORT EREBURGER NOEMEN TIMMY VAN ASSCHE

11 juni 2018

02u26 3 Brugge Brandon Mechele, een sterkhouder bij kampioen Club Brugge, is in thuisgemeente Bredene verrast met een buurtfeest. Buurman Dominique, die zijn zolder vol Clubspullen heeft hangen, was een van de organisatoren. Mechele wordt later dit jaar ook ereburger van Bredene.

Brandon Mechele wist écht van niks toen hij wandelde in de Pamelkreekweg, waar zijn ouders Peter en Sandra wonen. In de woonwijk stonden tafeltjes klaar met hapjes en drankjes, zo'n vijftig buurtbewoners kwamen bijeen. De Clubspeler was aangenaam verrast. "Ik dacht eigenlijk gewoon Vaderdag te vieren. Toen bleek dat het eigenlijk een feest was voor het kampioenschap", glundert de 25-jarige verdediger. "Ik ben geboren in Oostende, maar verhuisde naar Bredene toen ik 13 jaar was. Ik ben altijd in de wijk blijven wonen, ook toen ik vorig jaar bij Sint-Truiden speelde. Onlangs ben ik verhuisd, weliswaar binnen de gemeentegrenzen. Het is leuk dat de gemeente mij altijd heeft gesteund." Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a), zelf een supporter van Club, woonde de viering bij.





DNA van Bredene

"Het schepencollege besliste dat Brandon Mechele de negentiende ereburger van Bredene wordt. De viering vindt plaats in november, in overleg met Club Brugge. Dit ereburgerschap zet de persoon Mechele in de kijker. Hij straalt het DNA van Bredene uit: een harde werker, maar met de voetjes op de grond. Brandon tekent present tijdens jeugdsportevenementen en zet zich in voor goede doelen. Veel profvoetballers leven met hun kop in de wolken. Wel, zo is Brandon absoluut niét. Let wel, zelfs al speelde hij bij Anderlecht of Standard, dan nog hadden we hem gevierd." Mechele glimt van trots. "Het ereburgerschap is een hele eer." De speler treedt zo in de voetsporen van onder andere cafébazin Monique Lateste, komiek Jan 'Piv Huvluv' Catrysse en zeiler Staf Versluys. Een van de organisatoren van het verrassingsfeest is buurman Dominique Lesage (48). Enkele jaren geleden richtte hij zijn zolder in met opvallende Club Brugge-items: vlaggen, sjaals, programmaboekjes en ga zo maar door.





Truitje gekregen

Op de wand schilderde hij eigenhandig het Clublogo. "Ik ben al mijn hele leven fan. Op rommelmarkten of online ga ik op zoek naar items. Behalve programmaboekjes van het memorabele jaar 1976, toen Club de finale van de UEFA-cup speelde, heb ik hier ook een exclusief truitje uit 1978. Toen speelde Brugge de finale van de Beker der Landskampioenen. Brandon heeft me dit shirt bezorgd. Het is enorm veel waard voor mij, ik doe het nooit weg."