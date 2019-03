Verpleegster (26) op bromfiets overleden na aanrijding door beschonken bestuurder Mathias Mariën

16 maart 2019

09u51 0 Brugge Een 26-jarige vrouw uit Brugge is vanochtend om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval langs de Odegemstraat in Assebroek. Het slachtoffer kwam met haar bromfiets frontaal in aanrijding met een aankomend voertuig en overleed ter plaatse. De bestuurder (30) van het voertuig legde een positieve ademtest af en reed wellicht te snel.

Het ongeval gebeurde vanochtend omstreeks 6.30 uur . De 26-jarige vrouw is verpleegster in het nabijgelegen ziekenhuis en was op weg naar haar werk toen het tot een aanrijding kwam. De impact was enorm. De bromfietsster vloog over de voorruit van de aankomende wagen, die zeer zwaar beschadigd raakte. De toegesnelde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog tevergeefs te reanimeren. De jonge vrouw overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van een wegversmalling. Volgens de eerste vaststellingen had de verpleegster voorrang. De politie sloot de Odegemstraat, ter hoogte van de kinderboerderij, volledig af voor het verkeer tijdens de vaststellingen.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de 30-jarige bestuurder van de wagen onder invloed was van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af, maar vertoonde geen tekenen van dronkenschap. De man reed wellicht ook iets te snel. “Wellicht had de bestuurder het slachtoffer niet opgemerkt, want eigenlijk was er wel genoeg plaats om elkaar te kruisen”, laat het parket weten. Mogelijk reed ook de bromfietsster sneller dan toegelaten in de zone 30.