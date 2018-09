Vernieuwde verkeerssituatie op 't Zand zorgt voor verwarring tijdens eerste schooldag MMB

03 september 2018

14u06 1 Brugge De Brugse politie zal de komende tijd dagelijks blijven controleren op ’t Zand. Tijdens de eerste schooldag bleek dat geen overbodige luxe. Tal van bestuurders reden verloren tussen de verkeersborden of lieten zich betrappen op een overtreding. Ook voor fietsers is het even wennen.

De eerste grote test voor het vernieuwde Zand kwam er deze ochtend tijdens de eerste schooldag. De politie was met verschillende mensen ter plaatse om alles in goede banen te leiden. De nieuwe verkeerssituatie op en rond het plein zorgt namelijk voor heel wat verwarring. Een overaanbod aan verkeersborden zit daar voor veel tussen. Deze ochtend konden we aan den lijve ondervinden dat de verkeersregels op ’t Zand duidelijk nog niet algemeen gekend zijn. Tal van bestuurders reden (bewust?) een verboden richting in om toch maar een kortere route te kunnen nemen. Anderen reden dan weer dwars over het plein. De fietsende jeugd kwam er gelukkig zonder kleerscheuren van af.

