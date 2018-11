Vernieuwde Carrefour opent woensdag SUPERMARKT WORDT KLEINER, MAAR PERSONEEL MAG BLIJVEN MATHIAS MARIËN

13 november 2018

02u25 0 Brugge In amper vijf dagen tijd wordt de oude Hypermarkt omgetoverd tot een kleinere 'Carrefour Market'. Woensdagochtend opent de vernieuwde supermarkt. "De gesprekken met het personeel zijn na de staking goed verlopen. Er wordt niemand op straat gezet", zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Wie de voorbije dagen boodschappen wou doen in Hypermarkt Carrefour langs de Maalsesteenweg had het ongetwijfeld al gemerkt: de winkel is sinds eind vorige week gesloten. Geen staking deze keer, wel de definitieve omvorming naar een kleinere 'Carrefour Market'. In mei van dit jaar stootten de plannen van de nationale directie nog op veel protest. De 85 werknemers legden het werk neer en lanceerden zelfs een petitie om de dreigende herstructureringen tegen te gaan. Ze verzamelden in korte tijd honderden handtekeningen van klanten die vanuit de hele regio naar hun vertrouwde winkel kwamen. De gesprekken verliepen uiteindelijk in een constructieve sfeer. Na de uitverkoop van afgelopen zomer, wordt nu in sneltempo de winkel omgebouwd.





Bij de vakbond bevestigen ze de gunstige gesprekken. "We hebben maanden constructief mee onderhandeld over een nieuw sociaal plan, zowel op lokaal als nationaal niveau. Ik ben verheugd dat er een akkoord gesloten is, met behoud van de tewerkstelling én een nieuwe commerciële dynamiek", klinkt het bij vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. Bij Carrefour kijken ze ambitieus naar de toekomst van de vernieuwde winkel. "Er werd niemand van de 85 medewerkers op straat gezet", zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. "Mensen die zélf aangaven te willen vertrekken of een andere job op het oog hadden, legden we vanzelfsprekend niks in de weg. Verder zijn er ook nog enkele personeelsleden die vervroegd met pensioen konden." Vanaf woensdag blijft een vast team van 62 werknemers over. "Die zijn stuk voor stuk gemotiveerd om van de nieuwe winkel een succes te maken. Dat stemt ons enorm tevreden", aldus Van Outryve. Zo lijkt er eindelijk weer een nieuwe dynamiek te zijn in de - voor Bruggelingen - historische winkel in Sint-Kruis. Het verdwijnen van de 'bazaar' tegenhouden was voor alle partijen prioriteit.





Focus op vers

Wat mogen klanten vanaf morgenochtend nu juist verwachten? Veel, zo blijkt. "De focus ligt op de versafdeling", gaat Baptiste Van Outryve verder. "De winkel zal ongeveer 2.500 vierkante meter groot zijn, waar bijvoorbeeld ook plaats zal zijn voor verse sushi en een grote visafdeling. Verder blijven natuurlijk groenten, fruit en vlees zeer belangrijk."





In tegenstelling tot klassieke supermarkten zal er bij de vestiging nog plaats zijn voor een beperkte afdeling non-food. Zondag is de winkel uitzonderlijk geopend van 9 tot 17 uur. Wat er met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren, is niet duidelijk. De kans is evenwel groot dat er op korte termijn een nieuwe huurder wordt gevonden voor het handelspand.