Vernieuwde Albertpark opent pas in september 27 juli 2018

02u30 0 Brugge Het vernieuwde Koning Albert I-park in Brugge zal deze zomer niet meer openen. De werken zouden in het ideale scenario vlak voor het bouwverlof klaar zijn, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. "Begin september is het nieuwe streefdoel", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Wie dezer dagen passeert aan het Koning Albert I-park in Brugge, kan voorlopig niet genieten van het vernieuwde uitzicht met fontein. De werken liggen door het bouwverlof stil én zijn vooralsnog verre van klaar. Opvallend, aangezien de fraaie plannen in eerste instantie al midden deze maand moesten afgewerkt zijn.





"Echte vertragingen of problemen zijn er nochtans niet", aldus burgemeester Landuyt. "Het klopt dat het vernieuwde park deze maand al zou openen, maar die timing bleek echter niet helemaal realistisch. Begin september is het nieuwe streefdoel, en om dit te bereiken zitten we op schema."





Aan de kant van de Oostmeers wil het stadsbestuur met de werkzaamheden een uitnodigende toegangspoort maken richting stadscentrum. De ambitie is om van deze plek een echte ontmoetingsplaats aan het water te maken.





Zo wordt de slordige parkingang getransformeerd in een levendige stadsentree met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water. Voorlopig blijft dat zónder de beelden van 't Zand. Die zijn nog steeds niet teruggevonden.





(MMB)