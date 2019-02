Vermiste Jaak (55) na meer dan maand dood teruggevonden Mathias Mariën

13 februari 2019

07u25 4 Brugge Voor de kust van Zeebrugge is dinsdag het lichaam van de vermiste Jaak Perquy (55) uit Maldegem aangetroffen. De man was ruim een maand vermist. Het was de bemanning van een boot die het lichaam opmerkte.

Jaak werd op 10 januari voor het laatst gezien aan zijn woning langs de Brezendedreef. De politie en Cel Vermiste Personen hielden verschillende zoekacties. Zo kamden ze een groot deel van het water aan het Schipdonk- en Leopoldkanaal - in de volksmond de Stinker en de Blinker genoemd - in Moerkerke uit. Dat bleef steeds zonder resultaat. Dinsdagochtend werd het lichaam dan toch teruggevonden. De bemanning van een schip merkte het rond 9.30 uur op aan de Wetselijke Strekdam in Zeebrugge. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan altijd terecht bij de Zelfmoordlijn, op het telefoonnummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be.