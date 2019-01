Vermiste Amerikaanse toerist is terecht: dementerende man nam zelf trein richting Amsterdam Siebe De Voogt

03 januari 2019

09u45 7 Brugge De Amerikaanse toerist die sinds woensdag vermist was in Brugge is terecht. Dat bevestigt de politie. De dementerende man stapte zelf op de trein richting Amsterdam en werd daar herenigd met z’n familie.

De Brugse politie verspreidde in de loop van woensdagnamiddag een opsporingsbericht voor Frank Holt. De 69-jarige Amerikaanse toerist raakte omstreeks 12.30 uur z’n groep kwijt in de binnenstad. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd, omdat de Amerikaan dement was en niet goed te been. De politie ontving na de verspreiding van het opsporingsbericht heel wat tips en komt donderdagmorgen met goed nieuws. “De man is in goede gezondheid teruggevonden in Amsterdam. Hij nam zelf de taxi en de trein en is daar herenigd met z’n familie”, klinkt het. “We danken iedereen die het bericht deelde en ons de nodige informatie bezorgde.”