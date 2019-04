Vermeende mensensmokkelaar werd samen met transmigrant uit trailer uit Santander gehaald Siebe De Voogt

12 april 2019

14u54 0 Brugge Een 30-jarige Iraniër riskeert in de Brugse rechtbank 30 maanden cel voor mensensmokkel. Mohsen M. werd samen met een andere transmigrant uit een trailer gehaald in de Zeebrugse haven, maar in z’n gsm troffen de speurders verschillende verdachte berichten aan.

De vrachtwagen vertrok in het najaar in het Spaanse Santander en kwam rond 21 oktober aan in de haven van Zeebrugge. Aan boord van de trailer werden twee verstekelingen aangetroffen. Aanvankelijk ging de politie ervanuit dat Mohsen M. en zijn kompaan één van de zovele transmigranten waren, die een poging waagden om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “In de gsm van beklaagde troffen we echter berichten aan die aantoonden dat hij zich met mensensmokkel bezighield”, sprak de procureur vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Op een foto in de gsm vonden de speurders ook een foto waarop de man met een wapen in z’n hand stond te poseren. Volgens zijn verklaring was het pistool afkomstig van een smokkelaar in de jungle van Calais.”

De Iraniër hangt voor de smokkel 30 maanden cel en 8.000 euro boete boven het hoofd. Zelf zegt hij slachtoffer te zijn. “Mijn cliënt wilde gewoon Groot-Brittannië bereiken, omdat hij dacht dat het er veilig was”, pleitte zijn advocaat. “Hij werd immers bedreigd, omdat hij zich tot christen bekeerd had. In de jungle van Calais leerde hij een man kennen die een bodyguard zocht om samen in het Verenigd Koninkrijk te geraken via Santander. Die berichten die in z’n gsm waren niet meer dan wat opschepperij.” Uitspraak op 26 april.