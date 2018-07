Verloren Hoek viert 70 jaar met eigen tripel 09 juli 2018

02u37 0

De organisatoren van De Verloren Hoek-feesten vieren de zeventigste verjaardag van hun populaire zomerevenement met een eigen biertje. Het is een samenwerking geworden met brouwerij Fort Lapin, een trouwe sponsor van de feesten eind juli. De Verloren Hoek-tripel is een troebel witbier met een alcoholpercentage van zeven procent. "Een ideale dorstlesser tijdens de feesten", zegt voorzitter Nico Coene. "We proberen ons evenement gratis te houden, maar dat is niet makkelijk. De sponsors komen zich niet zomaar aandienen. Daarom zochten we een manier om de kas wat te spijzen."





Een tripel kost tussen 27 en 31 juli aan de Kruisvest drie euro per glas, vijftien euro voor zes flesjes of vijfenveertig euro voor een bak van 24. (BHT)