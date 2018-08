Verlichting aan ondergrondse fietsenstalling Zand 17 augustus 2018

Er komt tegen 1 september extra verlichting voor wie de ondergrondse fietsenstalling op 't Zand wil gebruiken.





Op dit moment is er geen verlichting, iets wat nochtans voorzien was in de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe parking. "Ik heb het gebrek aangeklaagd. De aannemer heeft me verzekerd dat er leuningen komen met daarin verlichting. Dat maakt het ook 's avonds veiliger om de fietsenparking veilig te kunnen bereiken", zegt federaal parlementslid Annick Lambrecht (sp.a). (BHT)