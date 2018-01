Verkiezingen? Ja, maar... "Alles in huis voor gezellig 2018" LANDUYT BLIKT VOORUIT OP JAAR MET 100 EVENEMENTEN BART HUYSENTRUYT

02u28 0 Foto Benny Proot "Ik wens onze stad een geëngageerde burgemeester toe." Bruggeling Rik Steen (m.) en zijn stadsgenoten genieten van een drankje en blokje kaas op de Burg. Brugge Een volle Burg heeft getoost op 2018. Daarin krijgt Brugge mogelijk een nieuwe burgemeester. De kandidaten voor de sjerp tekenden dan ook één voor één present. De huidige burgervader, Renaat Landuyt (sp.a), belooft vooral een gezellig jaar. "We tellen dit jaar meer dan honderd grote evenementen."

Enkele duizenden Bruggelingen maakten elkaar gisteren de wensen over met een Brugse Zot of een glaasje wijn in de hand. Burgemeester Landuyt zette de nieuwjaarsviering op de Burg in gang met een vooruitblik op zijn (voorlopig?) laatste jaar als burgemeester van de stad. "De grote werken zijn stilaan voorbij. De mobiliteit rond Brugge wordt almaar beter: de A11 is klaar, de werken aan de Boeveriestraat zijn afgerond en ook 't Zand nadert doel. Tegen de zomer krijgen we daar een fantastisch mooi, nieuw aangelegd plein. Zelfs de Burg is opnieuw gevoegd. Nog meer dan vroeger wordt Brugge gezelliger. Een van de grootste taken van een stadsbestuur is er alles aan doen om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de inwoners. Wel, we hebben dit jaar meer dan honderd grote evenementen op de kalender (zie kader) . Te beginnen met vandaag."





Wens: fietsvriendelijker

Een rondvraag op het plein leert dat de Bruggelingen die evenementen wel kunnen smaken, al liggen er nog wel andere bezorgdheden op de lever. "De stad mag gerust wat fietsvriendelijker worden", vinden Johan De Baets en Greet Barret uit Assebroek. "We zijn rasechte Bruggelingen, maar als we met de fiets over de Katelijnestraat dokkeren, dan voelen we ons niet zo veilig. Op drukke toeristische momenten moet je daar echt uit je doppen kijken, of je krijgt een smartphone van een van de toeristen tegen je stuur."





De groep vrienden van Rik Steen heeft dezelfde bekommernis. "Fietsen over 't Zand was als rijden over een mountainbikeparcours", zegt hij. "Een beter verkeersplan voor fietsers is in Brugge geen overbodige zaak. De stad doet wel inspanningen. Zo delen ze fietslichten uit aan bijvoorbeeld de Kruispoort, maar de drukke Smedenpoort wordt vaak vergeten."





Handjes schudden

Heel veel Brugse toppolitici waren aanwezig op de nieuwjaarsviering. 2018 wordt dan ook een belangrijk jaar, met gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





De vier grote kandidaten op de sjerp - Renaat Landuyt (sp.a), Dirk De fauw (CD&V), Pol Van Den Driessche (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) - hadden hun werk met het schudden van Brugse handen. "Ik wens onze stad een geëngageerde burgemeester toe", zegt inwoner Rik Steen. "Brugge is niet gediend met een burgemeester die het werk in Brussel belangrijker vindt dan Brugge."