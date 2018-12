Verkeersproblemen rond Brugge door reeks ongevallen Mathias Mariën

06 december 2018

08u42 12

Het verkeer van en naar Brugge verliep donderdagochtend bijzonder stroef door verschillende ongevallen. Omstreeks 7 uur gebeurde een eerste ongeval op de N31 richting Zeebrugge ter hoogte van Sint-Michiels. Daarbij raakten twee wagens betrokken. De rijbaan was daar gelukkig snel opnieuw vrij, maar even later gebeurde al een nieuw ongeval. Deze keer op de E403 richting Brugge ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E40. In dat ongeval waren vijf wagens betrokken. In de file die daarop volgde, gebeurde nog een kleiner ongeval. Bestuurders moesten daardoor extra alert zijn door brokstukken op de rijbaan. De wachttijden konden oplopen tot bijna een uur. De politie kwam ter plaatse om de rijbaan zo snel als mogelijk opnieuw vrij te krijgen. Door de reeks ongevallen liep het verkeer rond Brugge sterke vertraging op in alle richtingen. De hinder hield de volledige ochtendspits aan. Bij alle ongevallen was er enkel blikschade. Gewonden vielen er niet.