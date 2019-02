Verkeerslichten op druk kruispunt hersteld na dagenlange hinder door ongeval Mathias Mariën

20 februari 2019

12u18 0 Brugge Na vier dagen zijn de verkeerslichten op het kruispunt van de Maalsesteenweg en de Vossesteert weer in werking.

De 36-jarige Bruggeling verloor er afgelopen weekend de controle over het stuur en ramde een elektriciteitscabine. Door de crash was zijn wagen rijp voor de schroothoop. Uit een ademtest bleek de man onder invloed te zijn van alcohol. Hij zal zich binnenkort nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Door de kapotte elektriciteitscabine waren de verkeerslichten een paar dagen buiten dienst. Geen ideale situatie op het gevaarlijke en drukke kruispunt. De politie hield zoveel als mogelijk een oogje in het zeil. Nu zijn de verkeerslichten dus terug normaal in werking.