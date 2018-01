Verkeerslichten Kruispoortbrug opnieuw defect 02u53 0

De verkeerslichten ter hoogte van de Kruispoortbrug en Dampoortbrug in Brugge waren gisterochtend voor de tweede keer in korte tijd defect. Even voor 8 uur kwam de eerste melding binnen van een bestuurder die merkte dat de verkeerslichten buiten gebruik waren. Een technicus kon niet meteen de oorzaak van het probleem achterhalen. De politie kwam in de tussentijd het verkeer regelen. Even voor 11 uur, ruim drie uur na de eerste melding, slaagde een extra ploeg technici erin om het probleem te achterhalen. Enkel in de vroege ochtendspits veroorzaakte de storing wat verkeershinder. Twee weken geleden begaven de verkeerlichten aan de Kruispoortbrug het al. Van een structureel probleem zou voorlopig geen sprake zijn. (MMB)