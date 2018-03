Verkeerslichten defect na aanrijding 22 maart 2018

02u46 0

Na de defecte Kruispoortbrug waren er gisterochtend opnieuw problemen ter hoogte van de Kruispoort in Brugge. Een oplegger met boomstronken reed er even voor 10 uur tegen een verkeerslicht. De gevolgen lieten zich raden. Door de klap waren de lichten op het volledige kruispunt defect. Het probleem kon niet onmiddelijk opgelost worden, waardoor de politie ter plaatse kwam om het verkeer te regelen. Na ruim anderhalf uur was de situatie opgelost en werkten de verkeerslichten terug. Alles bij elkaar bleef de hinder beperkt.





(MMB)