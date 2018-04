Verkeersinformatie: digitaal verkeersbord geramd 27 april 2018

Wie Brugge binnenrijdt langs de Noorweegse Kaai, de weg langs de Damse Vaart, moet het sinds gisterenochtend tijdelijk met iets minder verkeersinformatie doen.





Een bestelwagen verloor er rond 9 uur de controle over het stuur en ramde daarbij een digitaal verkeersbord. Daarop stond onder meer welke bruggen open of dicht zijn, geen onbelangrijk detail in Brugge. Het loodzware bord raakte door de klap ernstig beschadigd en dreigde op het wegdek te vallen. De brandweer kwam ter plaatse om alles te verstevigen. Het bord zal zo snel mogelijk hersteld worden. De bestelwagen is beschadigd. Gewonden vielen er niet. (MMB)