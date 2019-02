Verkeershinder rond A11 door staking: verschillende opritten afgesloten Mathias Mariën

13 februari 2019

De nationale staking zorgt voor heel wat verkeershinder in de omgeving van de A11. In Damme, op de grens met Heist, is de oprit richting snelweg ter hoogte van de Heistlaan afgesloten.

De reden is een stakerspiket even verderop ter hoogte van het op- en afrittencomplex waar de N350 en N348 samenkomen. “We besloten uit veiligheid de oprit voordien af te sluiten” zegt de politie van Damme/Knokke-Heist. Dat kan voor verkeershinder zorgen. Verder zijn ook de opritten op de parallelweg met de A11 richting haven afgesloten. In Brugge is dan weer de Margareta Van Oostenrijkstraat afgesloten ter hoogte van de Herdersbrug om dezelfde reden.