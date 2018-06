Verkeershinder na ongeval 18 juni 2018

Aan de Steenbruggebrug in Assebroek is zaterdag rond 18 uur een lichte bestelwagen tegen een verkeerspaal geknald. De bestuurder verloor bij het verlaten van de rotonde de controle over het stuur, raakte van de weg en botste tegen de paal. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder doordat de politie de rotonde gedeeltelijk moest afsluiten in afwachting van de takelwerken. De schade aan de bestelwagen was groot. (MMB)