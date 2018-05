Verkeerschaos door gaslek AUTO'S EN BUSSEN MOETEN OMRIJDEN, OOK HOTEL ONTRUIMD MATHIAS MARIËN

04 mei 2018

02u35 0 Brugge Het verkeer in en rond Brugge draaide gisteravond in de soep door een gaslek ter hoogte van het Albertpark en de Oostmeers. Hotel 't Bagientje moest preventief ontruimd worden. "Gelukkig was er nog maar een handvol gasten ingecheckt", zegt eigenaar Ignace Pintelon.

Het gaslek ontstond even voor 16 uur bij werken aan de oude fontein van 't Zand in het Koning Albertpark. De aannemer raakte bij grondwerken een middendrukleiding, wat meteen grote hinder veroorzaakte. De brandweer kwam ter plaatse en probeerde samen met Eandis het lek te dichten. Dat bleek niet direct een eenvoudige opgave. Bovendien was het niet aangewezen om de gaskraan volledig dicht te draaien. "In dat geval zouden er te veel complicaties geweest zijn voor de andere leidingen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Het duurde uiteindelijk tot ruim na 18 uur voor alle hinder was geweken. Concreet gevaar was er evenwel nooit.





Eén hotel, 't Bagientje, moest wel preventief ontruimd worden. "Er waren net enkele gasten ingecheckt toen de politie ons kwam vertellen dat we moesten vertrekken", zegt Ignace Pintelon, zaakvoerder van 't Keizershof, 't Bagientje en de Stoepa. "Ook onze terrasgasten konden niet blijven zitten. Gelukkig konden we terecht in mijn andere zaak even verderop. De mensen konden daar iets verder drinken."





Stationsbrug

Ondertussen hadden de hulpdiensten de voorkant van het station volledig afgesloten. Zowel het auto- als busverkeer moest een omleiding volgen. Zo was de volledige weg tussen de Unescorotonde en het station afgesloten. Het verkeer richting station mocht bovendien niet over de hoge stationsbrug rijden. Dat leidde vrijwel meteen tot enorme chaos. In een mum van tijd stond het verkeer in en rond Brugge muurvast. Dat duurde nog de hele avondspits. Tot na 19 uur was de hinder heel groot, ook voor de bussen. "De haltes aan de voorkant van het station konden niet bereikt worden. Reizigers moesten daardoor op- en afstappen aan 't Zand om vervolgens verder te wandelen. Geen ideale situatie, maar het kon niet anders", zegt Inge Debruyne van De Lijn.





Overmacht

Even werd gevreesd dat de restaurants in de directe omgeving van het gaslek hun deuren tijdens de avondservice gesloten moesten houden. Zo'n vaart liep het uiteindelijk niet. "De service liep wat vertraging op, maar uiteindelijk zullen we wel iedereen kunnen bedienen. Kwaad was ik zeker niet. Zo'n lek is pure overmacht. We zullen trouwens nog langs plezier hebben van de fontein. Dat maakt al veel goed", glimlacht Ignace Pintelon. De meifoor ondervond geen hinder van het lek.