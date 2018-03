Vergunning voor cohousingproject Eikenberg 21 maart 2018

Er komt een tweede, groot cohousingproject in Brugge. De stad leverde zopas de vergunning af voor Eikenberg in Sint-Kruis, waar 18 woningen komen op een oppervlakte van 4.100 vierkante meter.





De woningen worden gebouwd met een gemeenschappelijke en gedeelde tuin. Naast de tuin zullen de bewoners ook aan de straatkant een gemeenschappelijk paviljoen delen met multifunctionele zaaltjes, keuken, logeerkamers, een wasplaats, atelier en fietsenberging. Eerder werd al een gelijkaardig project gerealiseerd in de binnenstad. Dat project, Stoer Huus, telt 27 woningen. (BHT)