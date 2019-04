Vergeet Waze: ‘Flux’ moet vrachtverkeer wegwijs maken in haven Bart Huysentruyt

12 april 2019

09u24 0 Brugge Het smart mobility-bedrijf Be-Mobile en het havenbestuur van Zeebrugge (MBZ) hebben de app ‘Flux’ ontwikkeld dat het vrachtverkeer binnen én buiten de haven vlotter en veiliger moet maken.

Via de app ontvangen vrachtwagenbestuurders waarschuwingen en updates over de situatie in de haven, maar ook over het verkeer op alle nationale en internationale wegen in Europa. “Elke terminal is in kaart gebracht waardoor vrachtwagenbestuurders gemakkelijk de weg vinden naar hun bestemming”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “Via het vlootbeheersysteem van Be-Mobile kunnen we bestuurders waarschuwen of omleiden bij gevaarlijke situaties.

Flux zal de geschatte aankomsttijd, rekening houdend met het verkeer, doorgeven aan geconnecteerde terminals zodat ze actie kunnen ondernemen wanneer de vrachtwagen te vroeg of te laat zou aankomen. Eventueel kunnen de vrachtwagens dan naar een parking geleid worden, waar de terminal hen kan oproepen om te vertrekken voor hun nieuw slot. “Het havenbedrijf heeft zoveel specifieke, waardevolle data zoals speciale aanrijroutes per terminal en begeleiding naar wachtparkings om doorstroming te verbeteren”, zegt Jan Cools van Be-Mobile. “De app moet ook de veiligheid van de bestuurders waarborgen. Daarom is Flux uitgerust met functionaliteiten zoals vertragingen, ongevallen, stilstaande voertuigen, snelheidscontroles en file, maar ook waarschuwingen voor prioriteitsvoertuigen, maximumsnelheid, snelheidsadvies en optimalere routevoorstellen. De spraakbesturing leest alle waarschuwingen luidop voor zodat bestuurders hun blik niet van de weg hoeven af te wenden, zowel binnen als buiten de haven.”

De app is te downloaden via de App Store en Google Play.