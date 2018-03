Verenigingen, hobbyisten en kunstenaars gezocht 15 maart 2018

02u35 0

Tijdens het derde weekend van september organiseert het Feestcomité Sint-Kruis traditiegetrouw de gemeentefeesten. Hoogtepunt van dit kermisweekend vormt het Sint-Kruis Kermis Straatfeest op zondag 16 september in de Moerkerkse Steenweg. Het comité nodigt alle verenigingen, non-profitorganisaties, goede doelen, hobbyisten en kunstenaars uit om deel te nemen. Dit is gratis en er wordt gezorgd voor logistieke ondersteuning. Alle info is te vinden op www.sint-kruis.be. Mailen kan naar sintkruiskermis@telenet.be. (BHT)