Verdronken tijdens zwempartij in Brazilië REIS ZAAKVOERDER IMMO ACASA EINDIGT MET DRAMA MATHIAS MARIËN

20 april 2018

02u51 0 Brugge René Vercruysse (62), zaakvoerder van Immo Acasa, is in het Braziliaanse Rio de Janeiro om het leven gekomen. De man kwam tijdens het zwemmen in zee in een sterke stroming terecht en overleed ter plaatse. "Dit is voor ons allemaal een grote schok", zegt zijn dochter Geraldine.

Samen met zijn jongste dochter en enkele vrienden was René erop uitgetrokken voor een welverdiende vakantie in Brazilië. Zondagavond, op het einde van de tiendaagse vakantie, liep het gruwelijk fout.





René kwam tijdens een zwempartij in zee in een onverwacht sterke stroming terecht en kon zich niet meteen in veiligheid brengen.





De gevolgen waren zwaar: de zestiger kreeg te veel water binnen en verloor uiteindelijk de strijd tegen de sterke stroming en golven. Zijn familie blijft verweesd achter. Zijn jongste dochter Charlotte was mee op reis en keert zo snel mogelijk terug richting België.





Charismatisch

Op het thuisfront reageren de nabestaanden vol ongeloof. "Het plotse overlijden van papa is voor ons allemaal een grote schok", zegt zijn dochter Geraldine. "Papa was heel sportief aangelegd en verkeerde in heel goede gezondheid. Het is zo moeilijk te begrijpen en verwerken." René Vercruysse laat drie dochters na. Zij zullen hem vooral onthouden als een toegewijde, energieke en charismatische man. Het is nog niet duidelijk wanneer de man zal begraven worden. Wellicht gebeurt dat eind volgende week. Alles hangt af van wanneer de repatriëring van het lichaam gebeurt.





Positivisme

Ondertussen komt het overlijden ook in de Brugse binnenstad hard aan. René verwierf vooral bekendheid als zaakvoerder van Immo Acasa op de hoek van de Oude Zak en de Ezelstraat. Hij was zeer graag gezien bij collega's. Begin vorig jaar getuigde René in deze krant nog over een diefstal in zijn vastgoedkantoor. Zijn reactie toen typeert hem misschien nog het best. "De buit bedraagt meer dan 10.000 euro. Natuurlijk is dat een fikse tegenslag. Maar we moeten de zaak niet op de spits drijven. Onze gezondheid is het allerbelangrijkste", zei René toen. Het bewijs van zijn positivisme en gedrevenheid.





Leiding

De familie van René Vercruysse heeft voorlopig de leiding van het vastgoedkantoor op zich genomen.





"Ondertussen zijn al de nodige maatregelen getroffen om de continuïteit te waarborgen. Het toegewijde team zal, samen met de familie, de waarden en de gekende kwaliteit van dienstverlening waarop Immo Acasa werd gebouwd, verder zetten", klinkt het.