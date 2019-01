Verdriet op kinderboerderij: koe sterft na opeten weggegooid blikje Jelle Houwen/Mathias Mariën

06 januari 2019

10u55 43 Brugge Groot verdriet dit weekend bij de medewerkers van Hoeve Hangerijn, een kinderboerderij en belevenis- en ontmoetingshoeve langs de Gemeneweg-Zuid in Assebroek.

Een van hun koeien, genaamd Loe, liet plots het leven. Het dier had wellicht een metalen blikje opgegeten die in de weide werd gegooid. ‘De schuur blijft dit weekend gesloten door het overlijden van onze koe. Ze is gestorven door metaal in haar buik, een blik. Bij deze een extra oproep om nooit afval in een weide te gooien. Zwerfvuil is dodelijk’, delen de eigenaars van Hoeve Hangerijn mee op Facebook. Veel bezoekers reageren intussen met pijn in het hart op het nieuws. Jaarlijks sterven er duizenden koeien in de weide door achtergelaten afval, voor drankblikjes. Het gebeurt vooral wanneer het gras gemaaid wordt en de koe kleine stukjes metaal opeet. Dat zorgt voor inwendige verwondingen, waardoor de koe ziek wordt of zelfs sterft.